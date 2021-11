Em seu ano de estreia no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), Felipe Fraga já carimbou ao lado de Dylan Pereira e Ben Keating, o vice-campeonato mundial. Na última etapa de seu calendário deste ano no circuito do Bahrein, o toque na largada das 8 Horas do Bahrein tirou o carro do tocantinense da disputa pelo título do WRC na LMGTE-Am.

Felipe e os demais integrantes da equipe tinham chance matemáticas de se tornarem campeões mundiais a bordo de um Aston Martin Vantage AMR #33, caso vencessem a prova do Bahrein e se o rival direto não ficasse entre os quatro primeiros colocados. Mas um toque na largada e depois um abandono, tornaram o triunfo impossível.

"Infelizmente não deu pra levar o campeonato. Meu companheiro de equipe acabou se envolvendo em dois acidentes, a gente também não tinha ritmo para ganhar a corrida mesmo assim, mas talvez fazer um pódio, não sei. Apesar destas circunstâncias, conseguimos ser vice campeão mundial, o que não dá pra ficar tão triste com um resultado desse. A gente sempre quer ganhar lógico, mas é isso aí, a gente teve altos e baixos na temporada”, disse Felipe que junto com sua equipe carimbou este ano, uma vitória nas 6 Horas do Bahrein, além da segunda posição nas 24 Horas de Le Mans e nas 6 Horas de Spa Francorchamps."Feliz demais com todos os últimos resultados. Esse ano foi incrível até agora. Obrigada a todos pelo suporte", disse o piloto em suas redes sociais.

Próximo destino

Felipe Fraga tem novo desafio neste próximo final de semana nos Estados Unidos, com a tradicional prova “Petit Le Mans”, que será realizada no circuito de Road Atlanta, válida pelo IMSA.