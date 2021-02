O piloto espanhol Fernando Alonso, 39, sofreu um acidente de bicicleta nesta quinta-feira (11) em Lugano, na Suíça, e precisou ser levado a um hospital. Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, ele teria sido atropelado e há suspeita de fraturas.

A equipe Alpine, pela qual o bicampeão mundial de F1 voltará à categoria na temporada 2021, confirmou o acidente, mas não deu detalhes sobre o ocorrido.

"A Alpine F1 Team pode confirmar que Fernando Alonso se envolveu num acidente de estrada enquanto pedalava na Suíça. Fernando está consciente e bem de saúde e aguarda novos exames médicos amanhã [sexta-feira, 12] pela manhã. A Alpine F1 Team não fará mais nenhuma declaração neste momento. Mais atualizações serão fornecidas amanhã", informou a escuderia, em nota.

Ainda não se sabe a gravidade do acidente, nem se as lesões sofridas pelo piloto impedirão a participação dele nos treinos de pré-temporada da F1 no Bahrein, no começo do mês que vem, e também na abertura da temporada, no dia 28 de março, no mesmo país.

Caso o Alonso não possa correr no Bahrein, um possível substituto é o chinês Guanyu Zhou, que tem contrato com a equipe Alpine, antiga Renault, e disputa atualmente a F2.

Campeão mundial em 2005 e 2006 pela Renault, Fernando Alonso deixou a categoria em 2018, depois de correr também pela Ferrari e McLaren. O retorno dele às pistas será pela equipe Alpine, na qual terá como companheiro o francês Esteban Ocon.

No Twitter, pilotos do atual grid da F1 postaram mensagens de apoio. O espanhol Carlos Sainz, recém-contratado pela Ferrari, foi um deles. "Esperamos que não seja nada e que você se recupere o mais rápido possível".