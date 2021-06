Esporte Piloto do Tocantins é vice-campeão no Open da Copa do Brasil de Kart Pedro Ricardo tem apenas 13 anos e já acelera nas pistas há cerca de um ano e meio

Largando na terceira posição, o piloto Pedro Ricardo Almeida, de Palmas, acaba de se tornar vice-campeão do Open da Copa do Brasil na Categoria F4 Júnior. A prova realizada no Kartódromo Luigi Borguesi, em Londrina-PR, também foi válida pelo Campeonato Paranaense. O jovem piloto que fez sua estreia na competição, relata que teve problemas com o motor e os p...