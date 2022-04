Esporte Piloto de apenas 10 anos é uma das promessas do motocross e buscará título estadual Heitor Toneline tem desafio neste fim de semana na capital e já mira o Brasileiro em maio no Rio Grande do Sul.

Heitor Toneline, de apenas 10 anos, terá um fim de semana agitado. O piloto de Motocross, que já acumula pódios em competições regionais e estaduais, participou da primeira etapa do Estadual de Motocross. A paixão pelas duas rodas vem de família. O piloto mirim herdou o talento do pai, Fabrício Toneline. Na trajetória do garoto, inclui provas de grande import...