Esporte Pietro Fittipaldi é confirmado como piloto reserva e de testes da Haas Brasileiro terá como colega na função de piloto reserva o suíço Louis Delétraz

A Haas confirmou nesta quinta-feira o brasileiro Pietro Fittipaldi como piloto reserva e de testes na Fórmula 1. Integrante do time desde novembro de 2018, o neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi conduziu nesse período o carro em treinos e em simulador. A partir de agora ele trabalhará com a equipe também nos GPs ao longo da temporada de 2020, além de compromissos e...