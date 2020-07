Esporte Pia Sundhage completa um ano na seleção feminina e quer final olímpica A sueca, de 60 anos, assumiu o cargo no lugar de Vadão, que deixou o cargo após a Copa do Mundo do ano passado, na França

Pia Sundhage completa, nesta quinta-feira (30), um ano no comando da seleção brasileira de futebol feminino. A sueca, de 60 anos, assumiu o cargo no lugar de Vadão, que deixou o cargo após a Copa do Mundo do ano passado, na França. A técnica chegou credenciada, principalmente pelo bicampeonato olímpico dirigindo os Estados Unidos (2008 e 2012), superando o Brasil na p...