Esporte Philippe Coutinho desperta interesse de mais dois clubes ingleses Segundo jornal espanhol, os clubes pretendem fazer mais investimentos para disputar posições melhores dentro do Campeonato Inglês

Durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19) muitos torcedores estão preenchendo o vazio que o futebol deixou com transmissões de partidas antigas. Final da Copa de 1994, de 2002 e grandes confrontos entre clubes que marcaram época enchem de saudade quem gosta do esporte. Só que o momento de pausa não está sendo difícil apenas para a torcida. Tem jogador com sa...