Esporte PF abre inquérito para investigar argentinos sob suspeita de crime de falsidade ideológica O duelo entre Brasil e Argentina, na Neo Química Arena, foi interrompido neste domingo (5) com apenas 6 minutos quando agentes da Anvisa invadiram o gramado

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar crime de falsidade ideológica atribuído a integrantes da delegação argentina que esteve no Brasil para jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), ao ingressar no país para a disputa do confronto com a seleção brasileira, os jogadores Emiliano Martínez, Emilia...