Esporte Pequenos no tamanho com talento de gente grande: pilotos dividem amizade que vai além das pistas Os amigos Davi Honório e Nicolas Olinger serão desafiados no Campeonato Tocantinense de Kart

O Campeonato Tocantinense de Kart retorna neste fim de semana e dois personagens defenderão os seus títulos nas suas respectivas categorias: Davi Honório (Mirim) e Nicolas Olinger (Cadete). Os garotos se conheceram no kart e hoje são muito amigos. Todos os fins de semana, além de se encontrarem no Kartódromo Rubens Barrichello, eles também estão sempre um na casa do o...