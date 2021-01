Esporte Pentacampeão mundial de futebol Edmilson Moraes visita Fundesportes e discute futuras parcerias Ex-jogador manifestou interesse em expandir atividades da Fundação Edmilson José Gomes de Moraes para Palmas; Prefeitura estuda viabilidade da proposta

O pentacampeão mundial de futebol Edmilson Moraes visitou nesta terça-feira, 20, a Fundação Municipal do Esporte e Lazer (Fundesportes) para discutir futuras parcerias entre o município e a Fundação Edmilson José Gomes de Moraes, entidade sem fins lucrativos que atende crianças e adolescentes com atividades esportivas e culturais. De acordo com a Fundesporte, durant...