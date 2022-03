Esporte Penúltima rodada da primeira fase do Estadual inicia neste sábado Equipes seguem na busca pelas duas vagas que restam para a próxima fase

A oitava e penúltima rodada da primeira fase da 30ª rodada do Campeonato Tocantinense “Taça Osmar Barbosa” começa neste sábado,5. Dos 10 times que iniciaram a competição, quatro equipes já conheceram seus destinos: Tocantinópolis e Capital, cada um com 16 pontos, faturaram esta semana, suas vagas para a próxima fase, enquanto que Gurupi e Tocantins de Miracema já estão c...