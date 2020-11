Esporte Penúltima etapa do estadual de tênis de mesa será neste sábado em Palmas Torneio será realizada às 13h30 no Colégio Ulbra

A terceira etapa do Campeonato Estadual de Tênis de Mesa será realizada neste sábado, 21, às 13h30 no Colégio Ulbra, em Palmas. Por conta da pandemia de Covid-19, a Federação Tocantinense de Tênis de Mesa (FTTM) não realizará este ano a mesma quantidade de etapas que foram realizadas em 2019. Será apenas quatro etapas em 2020, seis a menos que no ano passad...