Esporte Pela Série D 2020, Palmas perde para a Caldense por 2 a 1 no Nilton Santos Equipe tocantinense tem oito derrotas em oito jogos na competição nacional

Nesta quarta-feira, 21, o Palmas chegou a sua oitava derrota no Campeonato Brasileiro da Série D 2020, ao perder para Caldense por 2 a 1, no estádio Nilton Santos, na Capital. Com o resultado negativo, o time tocantinense segue sendo o único clube, entre os 64 que disputam a competição nacional, que ainda não pontuou. Além da pior campanha do torneio e da última...