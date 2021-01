Esporte Pelé supera Messi e Cristiano em média de gols oficiais Com 757 gols oficiais em 822 partidas, o camisa 10 da seleção no tricampeonato mundial registra índice de 0,92 gol por jogo

Primeiro foi Lionel Messi, depois Cristiano Ronaldo. O argentino e o português ganharam manchetes no mundo todo nas últimas semanas, com notícias de que superaram marcas históricas de Pelé. Messi, a de maior artilheiro com a camisa de um único clube. Ronaldo, a de gols totais na carreira. Os europeus consideram para esses recordes apenas os gols anotados em jogos ...