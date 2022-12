Pelé foi o maior jogador de todos os tempos e a comprovação da sua grandeza pode ser feita pelos números do craque ao longo da carreira. Foram mais de 1.283 gols, por Santos, New York Cosmos, seleção paulista e, claro, pela seleção brasileira.

Tricampeão mundial, com os títulos de 1958, 1962 e 1970, Pelé marcou 12 gols em Copas do Mundo. Apenas quatro jogadores marcaram mais gols no torneio de seleções em edições seguintes: o alemão Miroslav Klose (16), o craque Ronaldo (15), outro alemão Gerd Müller (14) e o marroquino naturalizado francês Just Fontaine (13).

+ Rei do Futebol, Pelé morre aos 82 anos

Pela seleção brasileira, Pelé jogou 95 partidas, e era até este ano o maior goleador da história do Brasil de forma isolada. Durante a campanha da equipe brasileira na Copa do Catar, Neymar igualou o Rei ao marcar o 77º gol dele pela seleção.

Pelé é um dos maiores campeões da história do futebol. Atrás de Iniesta e Daniel Alves, o Rei do Futebol foi campeão em 37 títulos oficiais.

Além das três Copas, os principais títulos conquistados por Pelé foram seis edições do Campeonato Brasileiro pelo Santos, duas Copas Libertadores e dois Mundiais pelo Peixe, outros dez títulos paulistas pela equipe alvinegra e ainda ganhou uma NASL, pelo NY Cosmos, em 1977.

Se marcar três gols no mesmo jogo é algo difícil de ocorrer atualmente, Pelé somou 92 hat-tricks na carreira. Em outras 30 oportunidades, marcou quatro vezes, e sete partidas o Rei do Futebol fez cinco gols no mesmo duelo.

O Corinthians foi a maior vítima de Pelé na carreira. Rival do Santos, o Timão sofreu 50 gols do Rei do Futebol. Portuguesa e Juventus-SP aparecem na sequência, com 42 bolas nas redes. O terceiro é o Botafogo-SP, com 41 gols sofridos pelo ex-craque.

Pelé alcançou marcas importantes ao longo da carreira. Aos 16 anos, defendeu a seleção brasileira pela primeira vez em 1957. Até hoje esse recorde não foi superado. O mesmo sobre ter sido o mais jovem atleta a disputar e ganhar uma Copa do Mundo.

Pelé tinha 17 anos, 8 meses e seis dias, quando o Brasil bateu a Suécia por 5 a 2 na decisão do Mundial de 1958. O Rei do Futebol marcou dois gols na decisão.