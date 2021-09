Esporte Pelé está internado há quase uma semana em São Paulo após exames de rotina No dia em que Pelé se dirigiu ao hospital, sua equipe de comunicação informou que ele se encontrava bem de saúde, e que não havia desmaiado

Pelé, 80, está internado desde a última terça-feira (31) no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador, tricampeão mundial com a seleção brasileira, deu entrada no hospital para realizar exames de rotina, mas permanece sob os cuidados da unidade hospitalar desde então. De acordo com o site G1, durante a bateria de exames foi identificado um problema de saú...