Pedrinho vê goleada do Vasco para Fla como 'inadmissível' e anuncia Felipe

Presidente do Vasco, Pedrinho quebrou o silêncio após a goleada histórica sofrida para o Flamengo por 6 a 1. Em tom de voz elevado, o dirigente e ídolo do clube classificou o resultado como "inadmissível". O ex-jogador cruzmaltino também confirmou a contratação do ex-lateral Felipe como diretor técnico, algo informado inicialmente pelo UOL. Pedrinho iniciou sua fa...