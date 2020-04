Esporte Pato sugere ter sido alvo de boicote de alguns jogadores no Corinthians Pato defendeu o Corinthians em 2013 e ficou marcado por perder um pênalti contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil

O atacante Alexandre Pato, do São Paulo, relembrou sua passagem no Corinthians em 2013. O jogador, que, antes da paralisação das competições em razão da pandemia do novo coronavírus vinha tentando retomar a boa fase, afirmou ter sido alvo de boicote por parte do elenco da equipe alvinegra. Pato afirmou que não foi bem recebido por parte dos jogadores do Corinthi...