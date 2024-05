Esporte Passeio Ciclístico do Detran ocorre neste domingo; veja como se inscrever A concentração deste evento alusivo ao Maio Amarelo ocorre a partir das 6h, na Praça dos Girassois, em Palmas

As inscrições para o 3º Passeio Ciclístico do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran) continuam abertas. O evento ocorre neste domingo (26) com concentração a partir das 6h na Praça dos Girassóis, na ala sul, próximo a Catedral de Palmas, com saída às 7h.