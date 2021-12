Esporte Partidas pela quarta rodada do Estadual Feminino somam 13 gols neste sábado Neste domingo, 12, ocorre os jogos da 5ª rodada do campeonato no estádio General Sampaio, em Porto Nacional

Três partidas pela quarta rodada do Campeonato Estadual Feminino ocorreram na tarde deste sábado, 11, no município de Almas, região Sudeste do Estado. A bola começou a rolar às 13h30, quando o time do Paraíso venceu as meninas do Almas por 2 a 0, e segue como líder na tabela do campeonato. Já às 15 horas, o Capital FC levou a melhor e venceu por 3 a 2 o 1ºBPM. No terceiro co...