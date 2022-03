Esporte Partida polêmica entre União e Capital será julgada pelo Tribunal de Justiça Desportiva TJD-TO marcou para a próxima segunda-feira, 7, o desfecho do jogo válido pela segunda rodada do Estadual marcado por lances duvidosos, falta de energia no estádio e agressão a árbitro

A Segunda Comissão Disciplinar informou esta semana que o julgamento do confronto entre União e Capital, válido pela segunda rodada, será julgado na próxima segunda-feira, 7, às 19h30, no auditório da Federação Tocantinense de Futebol (FTF). A partida foi realizada no dia 29 de janeiro no estádio Mirandão, em Araguaína. A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do T...