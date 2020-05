Esporte Paris Saint-Germain acerta a contratação em definitivo de Icardi por 4 anos Atleta foi emprestado pela Inter de Milão à equipe francesa em setembro do ano passado e rapidamente conquistou um lugar entre os titulares no time francês

O Paris Saint-Germain enfim se acertou com a Inter de Milão e anunciou a contratação em definitivo do argentino Mauro Icardi, que assinou um vínculo de quatro anos com o clube francês. O atacante estava emprestado pelo time italiano até o final desta temporada. O Paris Saint-Germain fez o anúncio neste domingo, por meio de um comunicado oficial em seu site. O clu...