Esporte Paris pode consagrar novos atletas brasileiros no top 10 de maiores medalhistas paralímpicos Confira a lista dos paratletas brasileiros que mais ganharam medalhas

A primeira colocação do ranking dos maiores medalhistas paralímpicos do Brasil não estará em jogo nas Paralimpíadas de Paris-2024. Com 27 medalhas, sendo 14 de ouro, o nadador Daniel Dias vai acompanhar o megaevento apenas como expectador, mas não terá de se preocupar com sua condição de recordista de pódios do país. Na lista, logo atrás de Dias, estão André Brasi...