Esporte Paredões do Palmas e Tocantinópolis poderão ser decisivos no clássico Matheus Silva e Gabriel entram em campo no sábado com a missão de fecharem o gol no duelo do futebol tocantinense na Série D

Palmas e Tocantinópolis se enfrentam no próximo sábado, às 15h30, no estádio Nilton Santos. No clássico do futebol tocantinense pelo Brasileiro Série D, dois personagens poderão ser os protagonistas desse embate: os goleiros Matheus Silva e Gabriel. As partidas da Série D ficaram marcadas pela bela atuação do paredão de 1,87 metros: Matheus Silva. Aos 20 ano...