Esporte Paratletas são destaques em torneio do Circuito Mundial de Tênis em Cadeira de Rodas Competição realizada no litoral paulista é chancelada pela Federação Internacional

Paratletas de Palmas se destacaram no último torneio do Circuito Mundial de Tênis em Cadeira de Rodas realizado no Brasil. Eles retornam para o Tocantins com uma bagagem recheada de títulos. Dayce Silva de Morais faturou o troféu de vice-campeão de duplas na categoria Quad, ao lado do paratleta Anderson Olivera, do Espírito Santo. Já Cláudio Novaes de Faria conquistou o...