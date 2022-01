Após sofrer uma goleada para o Cruzeiro (MG) por 5 a 0, na estreia do Grupo 20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o treinador Paulo Caroço do Palmas, avalia que o resultado está dentro da normalidade.

“Acabou por estar dentro da normalidade o resultado, tendo em conta a diferença de poder e essencialmente de experiência. O nosso adversário é muito mais experiente e com rodagem, tem muito mais minutagem em termos de jogo e os garotos sentiram a estreia e o fato do jogo ser televisionado em rede nacional. A gente entrou no jogo bastante nervoso, distante do que conseguimos fazer. Tivemos alguns minutos em que equilibramos e até mandamos no jogo, de certa forma com algumas oportunidades de gol e não conseguimos concretizar. No segundo tempo tivemos erros lamentáveis e infantis. Sofremos três gols de bola parada que são inadmissíveis tendo em conta o tanto que treinamos essa situação. A falta de experiência acaba por não nos dar aquela reação que nós teríamos em outra situação”, enfatizou o treinador.

Caroço também falou sobre a escolha do clube em apostar em peças mais jovens no seu elenco, na sua maioria formado por atletas que nasceram nos anos de 2003 e 2004. “É uma aposta de risco aquela que foi tomada pela diretoria e comissão técnica. Sabíamos disso desde o princípio. O mais fácil seria trazer um time estourando a idade, mas não mostraríamos ninguém para o mercado nacional. Apostamos por trazer um time de jovens que podem ainda fazer mais umas duas ou três Copinhas, a maioria deles. Da próxima vez, com certeza estaremos muito mais rodados e experimentados, e com certeza o resultado será outro “, destacou Caroço.

Vale lembrar que o regulamento da competição permitiu a inscrição de jogadores nascidos a partir de 2001, devido a suspensão do torneio no ano passado, em razão da pandemia da Covid-19.

E por falar em apostas nos jovens talentos, apesar da goleada diante do Cruzeiro, um dos destaques do jogo de estreia foi o paredão Thiago Boaretto (nascido em 2003), que conseguiu fazer grandes defesas e fez com que o placar não fosse ainda mais elástico.

Aos 16 anos, Araújo faz estreia na Copinha

O mais jovem atleta do Palmas na Copa São Paulo é Gabriel Araújo. O volante de apenas 16 anos teve a sua primeira oportunidade já na partida de estreia, diante do Cruzeiro, quando entrou em campo na segunda etapa. “Primeiramente eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, pois sem ele eu não teria chegado até aqui. E à minha família, porque é difícil você sair assim, da cidade, ficar longe da família, mas futebol é assim. A gente fez um jogo bom mas não soubemos aproveitar as oportunidades, mas ainda não acabou. Vamos pra mais, temos dois jogos pela frente e se Deus quiser vamos sair classificados”, resumiu o jovem atleta do Tricolor da Capital. O jogador afirmou ainda que espera ter novas oportunidades nas partidas contra a Itapirense e o Retrô para ajudar a equipe tocantinense na busca pela classificação.

Meia estreia na Copa São Paulo contra o ex-time

“Realizo um sonho de criança em poder disputar a Copa São Paulo. Desde pequeno eu sonho com esse momento, muitas vezes estava assistindo em casa. Eu vou agradecer ao Palmas por abrir as portas novamente e a Deus pela oportunidade”, as palavras são do meia Zé Elias em entrevista ao Canal Sportv 2. O atleta de 17 anos, retornou ao clube da Capital no final do ano passado por empréstimo do Vitória (BA) até fevereiro deste ano. O meia já fez parte da base do Cruzeiro e estreou na Copinha justamente contra o seu ex time. “A diferença de idade é muito grande, a gente é muito novo, querendo ou não a experiência conta muito para eles. Mas é isso, trabalhar e no próximo jogo buscar um resultado positivo“, reforçou o jogador após o revés na estreia.

Segunda rodada

O próximo desafio do Palmas pela Copa São Paulo será neste sábado, às 16h15, contra a Itapirense, no estádio Chico Vieira, em Itapira (SP). “No sábado é a mesma proposta, não vou mudar a minha maneira de jogar e o meu pensamento de jogo por causa desse revés. Nos próximos jogos, independente do resultado, vamos manter a nossa postura, a nossa identidade, que é aquilo que podemos fazer”, finalizou o treinador português. Nesta quinta-feira, 6, o elenco seguiu com a preparação no Centro Esportivo e de Lazer Hideraldo Luiz Bellini. Na sexta pela manhã, o grupo faz atividades na academia e à tarde terá novo treino.

Copa São Paulo

Essa é a sexta vez que o Palmas representa o Tocantins na Copa São Paulo. Já o treinador Paulo Caroço está na sua segunda participação na competição nacional de base. Além do Cruzeiro e da Itapirense (SP), o Tricolor enfrentará na primeira fase da competição, o Retrô (PE). Palmas e Taquarussú, tentam conseguir um feito inédito para o futebol tocantinense, já que o Estado nunca avançou para a segunda fase da maior competição de base da América Latina. A final da Copinha está prevista para o dia 25 de janeiro.