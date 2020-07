Esporte Para brasileiro, que é preparador do Denver Nuggets, 'bolha' da NBA lembra Jogos Abertos do Interior Interrompida em março pela pandemia do novo coronavírus, a temporada será retomada em um campus controlado, no complexo da Disney, em Orlando

Com a volta da temporada da NBA nesta quinta-feira (30), o brasileiro Felipe Eichenberger, 35, tem duas preocupações. O preparador físico trabalha para deixar os atletas do Denver Nuggets na melhor forma para brigar pelo título e tenta manter a sanidade, longe da família, trancado no que se convencionou chamar de "bolha" da liga norte-americana de basquete. Interrompida em mar...