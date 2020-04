(Foto: UEFA/Instagram/@uefa_official)

Estadão Conteúdo



Cada uma das 55 associações da Uefa vai receber 4,3 milhões de euros (R$ 26,5 milhões) como ajuda para enfrentar o impacto financeiro causado pela pandemia do coronavírus. O total da ajuda vai a atingir 265 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão).



"A UEFA quer ajudar os seus membros a responder de uma maneira que seja apropriado às suas circunstâncias específicas", disse o presidente Aleksander Ceferin, em um comunicado no site oficial da entidade europeia. "A quantia pode ser usada pelos nossos membros da forma que considerarem mais adequado para reconstruir suas atividades."



A UEFA estuda a possibilidade de retomar a disputa da Liga dos Campeões e da Liga Europa simultaneamente a partir de agosto. O futebol está suspenso em todo o continente europeu desde março e na semana passada a entidade que dirige o futebol liberou quase 70 milhões de euros (cerca de R$ 431 milhões) de pagamentos de remuneração aos clubes antes do previsto para ajudar a negociar com a perda de receita devido à paralisação.