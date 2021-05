Esporte Paraíso sai na frente, cede virada e é goleado pelo JC no Brasileiro Feminino Jogando no Pereirão, em Paraíso do Tocantins, neste sábado, 22, a equipe tocantinense conheceu sua primeira derrota no torneio nacional

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2, neste sábado, 22, o Paraíso perdeu em casa para o JC (AM), por 4 a 1. Depois de sair na frente, o time tocantinense sofreu apagão no segundo tempo e a equipe amazonense aproveitou para chegar à sua primeira vitória na competição nacional. O Paraíso soma apenas um ponto no torneio, conquistado na pri...