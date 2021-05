Esporte Paraíso estreia no Brasileiro Feminino A2 com apenas 10 dias de treino em campo Informação é do treinador da equipe, que entra em campo neste domingo, 16, contra o Vitória (BA), fora de casa

O Paraíso Esporte Clube faz sua estreia no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 neste domingo, 16, diante do Vitória (BA), às 15 horas, no estádio Barradão, em Salvador (BA). No dia 16 de abril, quando faltava um mês para o início da competição, o Jornal do Tocantins revelou que a equipe tocantinense ainda não tinha começado a preparação para o torneio nacional, q...