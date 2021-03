Esporte Paraíso e Grêmio Tocantins decidem título do Estadual Feminino neste sábado Partida com portões fechados será no estádio Pereirão, em Paraíso do Tocantins, às 17 horas

Neste sábado, 6, Paraíso Esporte Clube e Grêmio Tocanins/Union Life decidem o título do Campeonato Tocantinense Feminino 2021. A partida no estádio Pereirão, em Paraíso do Tocantins, será às 17 horas. A vantagem é do Paraíso que venceu o primeiro jogo, no Nilton Santos, por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença que ficará com o título e a vaga no Campeo...