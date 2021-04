Esporte Paraíso conhece adversários que irá encarar no Brasileiro Feminino da Série A2 Time tocantinense estreia na competição no dia 16 de maio contra o Vitória (BA)

No fim da noite desta segunda-feira, 26, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica e os documentos técnicos do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2. De acordo com a CBF, o torneio começa no dia 16 maio, data que o Paraíso Esporte Clube, representante do Tocantins no torneio, entra em campo. O torneio tem 36 times, que estão dividi...