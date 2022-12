Esporte Paraíso é o time feminino com melhor colocação entre as equipes tocantinenses no Ranking da CBF São Valério e Gurupi também participam da lista em 54ª e 96ª posição

Por conta do bom desempenho da equipe de Paraíso no Brasileiro Feminino A2 e A3, o time saiu da 62ª posição do Ranking Nacional de Clubes da CBF, e conquistou a 49ª colocação. Divulgada na segunda-feira, 6, a lista conta com 101 times de todo o país. O time de São Valério, também do Tocantins, era a equipe com melhor desempenho no ranking da CBF, mas nest...