Esporte Pandemia encerra ligas europeias sem a definição de vencedores e rebaixados Uefa permitiu que cada país tivesse a autonomia de decidir o que faria com a paralisação do calendário aplicada em março para evitar o contágio da doença

A pandemia do novo coronavírus deixou vários jogadores frustrados pela Europa não só pela impossibilidade de entrar em campo, mas também porque toda a temporada disputada antes de paralisação não valeu para muito. Afinal, em alguns países do Velho Continente as ligas locais decretaram nas últimas semanas que os campeonatos não teriam vencedor nem times rebaixados. ...