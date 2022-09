Esporte Palmense conquista títulos inéditos no US Open Juvenil no tênis em cadeira de rodas em Nova York Jade Moreira Lanai, 17 anos, segue para Colômbia para disputar o Open Fundação Ganbare, entre os dias 14 e 17 de setembro

Jade Moreira Lanai, 17 anos, natural de Palmas, conquistou no sábado, 10, o título do US Open juvenil no tênis em cadeira de rodas. Ela ganhou também o título de duplas, ao lado da americana Maylee Phelps. A tocantinense venceu o jogo por 2 sets a 1. Jade conseguiu o feito inédito de virada sobre Yuma Takamuro, do Japão, com as parciais de e 7/5, 2/6 e 7/6. A japo...