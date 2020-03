Esporte Palmeiras vai fazer estudo para avaliar possível proposta de redução salarial Diretoria do time paulista pagará os vencimentos integrais de março e realizará o estudo sobre a situação financeira para definir acertos após o período de férias coletivas

O Palmeiras começa nesta quarta-feira o período de férias coletivas do elenco e uma fase de estudos para definir como será aplicado uma possível redução salarial ao elenco durante a paralisação do calendário pela pandemia do novo coronavírus. A diretoria quer primeiramente avaliar a situação financeira do clube antes de propor alguma alteração aos jogadores. O que j...