Esporte Palmeiras perde do Al Ahly e faz pior campanha sul-americana em Mundiais Na disputa pelo terceiro lugar da competição, a equipe brasileira acabou derrotada pelo Al Ahly nos pênaltis, por 3 a 2, depois de um empate sem gols no tempo regulamentar

Ao ser derrotado pela primeira vez em sua história por time africano nesta quinta (11), o Palmeiras voltará do Qatar com a pior campanha de um time sul-americano no Mundial de Clubes da Fifa. Na disputa pelo terceiro lugar da competição, a equipe brasileira acabou derrotada pelo Al Ahly nos pênaltis, por 3 a 2, depois de um empate sem gols no tempo regulamentar. Felipe...