O Palmeiras negou existir no momento uma negociação pela venda de Patrick de Paula. Nesta quarta (26), o jornal português "A Bola" publicou que o Benfica está próximo de um acerto por 18 milhões de euros (R$ 117 milhões), mas a diretoria alviverde afirma que não estão ocorrendo conversas entre os clubes.

Ainda que as consultas vindas do exterior ocorram com frequência, nenhuma equipe chegou a enviar um documento oficial pela compra do jogador. Pessoas ligadas a Maurício Galiotte veem o presidente do Palmeiras bastante resistente em negociar o meio-campista de 20 anos de idade por valores neste patamar.

Promovido no início da temporada, Patrick de Paula tem 18 jogos como profissional e dois gols -o mais recente contra o Santos, no domingo (23). Decisivo no título paulista ao cobrar o pênalti que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, ele tem contrato até o fim de 2024 e multa de 100 milhões de euros (R$ 651 milhões). O Palmeiras é dono de 100% de seus direitos econômicos.

O vínculo longo e com alto valor de rescisão dá segurança para que o clube não faça uma venda com pressa, mesmo que a diretoria tenha de negociar jogadores por conta da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Uma opção que vem sendo debatida internamente é realizar negociações consideradas "periféricas", de jogadores que já estão emprestados, como o zagueiro Antônio Carlos e o atacante Erik. Além disso, o Palmeiras acompanha o desenrolar do futuro de Arthur Cabral, que pode deixar o Basel (SUI) rumo ao Leeds United (ING), em uma transferência que renderia cerca de R$ 30 milhões ao clube.