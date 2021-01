Esporte Palmeiras marca no final, bate Santos e é bicampeão da Libertadores Equipe alviverde venceu o Santos por 1 a 0 neste sábado (30), no Rio, e conquistou o bicampeonato continental

Do momento em que a bola saiu da cabeça de Breno Lopes e encontrou o fundo do gol, uma eternidade de duas décadas sem conquistar a Libertadores passou na frente dos olhos do torcedor palmeirense. Assim que ela beijou a rede do Maracanã, já não era mais preciso esperar. Com gol de seu improvável herói, o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 neste sábado (30), no Rio...