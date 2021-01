Esporte Palmeiras empata, e Santos perde antes de final da Libertadores Rivais se voltam para a decisão da competição continental no próximo sábado (30), no Maracanã

Palmeiras e Santos atuaram pela última vez antes do encontro que terão na decisão da Copa Libertadores, no próximo sábado (30), no Maracanã. Na noite de terça-feira (26), as duas equipes adotaram formações reservas, pelo Campeonato Brasileiro, e obtiveram resultados diferentes. No Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras fez um jogo equilibrado com o Vasco e empa...