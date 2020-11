Esporte Palmeiras devolve R$ 6 mi à Crefisa após vender Bruno Henrique O jogador havia sido adquirido do Palermo (ITA) com verba da patrocinadora, em 2017

O Palmeiras devolveu R$ 6,6 milhões à Crefisa após vender Bruno Henrique ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O jogador havia sido adquirido do Palermo (ITA) com verba da patrocinadora, em 2017 (3 milhões de euros, equivalente a R$ 11 milhões na época). A quantia será liquidada a partir do pagamento das outras parcelas pela equipe árabe, que irá desembolsar ao todo U...