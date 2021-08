Esporte Palmas vence o Tocantinópolis por 2 a 1 e busca classificação na Série D O próximo desafio do Palmas é o 4 de Julho, em partida marcada para o próximo sábado, 14, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri (PI)

Com gols de Bruninho no primeiro tempo e do capitão Tchô no segundo, o Palmas venceu o duelo contra o Tocantinópolis por 2 a 1. A partida teve início às 15h30 deste sábado, 7, no Estádio Nilton Santos, na Capital, válida pela 10ª rodada da Série D. Com a vitória, o Palmas soma três pontos na tabela e busca classificação para a próxima fase do campeonato. Quem abriu o pla...