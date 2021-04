Esporte Palmas vence Araguacema em partida com estádio irregular e contra medida sanitária estadual Jogo realizado nesta quinta-feira, 1º de abril, no Pereirão, em Paraíso do Tocantins, contrariou decreto estadual que veta realização de eventos até 15 de abril; estádio não tem certificado de funcionamento do Corpo de Bombeiros.

Mesmo com decreto estadual que veta a realização de eventos esportivos no Tocantins até o dia 15 de abril, o Campeonato Tocantinense de futebol retornou nesta quinta-feira, 1º de abril, após ser paralisado no último dia 17 de março. O Palmas venceu o Araguacema por 5 a 1, no estádio Pereirão, em Paraíso do Tocantins, em partida atrasada da quarta rodada do torneio. O...