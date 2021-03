Esporte Palmas vai disputar a Copa do Brasil pela 8ª vez e encara o Avaí na primeira fase CBF realizou sorteio nesta terça-feira, 2

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira, 2, os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2021. Representante do Tocantins pela 8º vez no torneio nacional, o Palmas encara o Avaí (SC) pela 1ª fase da Copa do Brasil. A partida será no estádio Nilton Santos, na Capital, a data e horário ainda serão confirmados pela entidade. Os clubes...