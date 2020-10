Esporte Palmas toma de cinco e se isola na lanterna da Série D Goleada saiu na partida deste sábado, 10, pela quinta rodada da Série D, no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF)

Com gols de Romarinho, Luquinhas e Zé Love, cada um com dois gois, o Brasiliense impôs um vexatório 5 a 0 ao time do Palmas, que se isola na lanterna do Grupo A-6 da Série D do Brasileiro. A goleada saiu na quinta rodada da Série D, no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), na tarde deste sábado, 10, e só não foi maior pela boa atuação do g...