Esporte Palmas toma 6 do Gama e engata nona derrota em nove jogos disputados na Série D 2020 Tricolor da Capital perdeu mais uma neste sábado, 24, e é dono da pior campanha da competição nacional

Na tarde deste sábado, 24, o Palmas foi presa fácil para o Gama (DF), no estádio Bezerrão, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D e perdeu por 6 a 1. O time da Capital tocantinense agora tem nove derrotas em nove jogos disputados na competição nacional e é o último do Grupo A6, com 27 gols sofridos e apenas três marcados. Enquanto o Palmas tem a pior...