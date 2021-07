Esporte Palmas terá desfalques por lesões; já o Tocantinópolis é reforçado Os times tocantinenses entram em campo neste fim de semana pela sétima rodada da quarta divisão nacional

Para a partida contra o Moto Club (MA), o Palmas não poderá contar com Gabriel Ventura (zagueiro) e Rafael Gladiador (centroavante), ambos lesionados no jogo diante do Paragominas (PA)). Quem também permanece fora é o lateral direito Grilo que já desfalcou o elenco na última rodada. Nesta quinta-feira, 15, Paulo Caroço comandou o último treino antes da viagem para o...