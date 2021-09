Esporte Palmas tem uma das melhores campanhas do returno, mas empate em casa elimina time do TO Equipe da Capital e Imperatriz não saíram do 0 a 0 e deram adeus a competição nacional

Em jogo truncado na tarde deste sábado, 4, no estádio Nilton Santos, o Palmas empatou com o Imperatriz (MA) e deu adeus a classificação na próxima fase do Brasileiro Série D. Apesar de ter feito uma das melhores campanhas do returno do grupo A2, o Tricolor da Capital precisava vencer e ainda de uma série de combinações de resultados para seguir no campeonato. O time t...