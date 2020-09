Na próxima quinta-feira, 1º, o Palmas tem compromisso marcado na Bahia pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O time tocantinense vai encarar o Atlético de Alagoinhas (BA), às 19 horas, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Por conta da pandemia e a redução no número de voos, os atletas do Tricolor da Capital já embarcaram para o jogo nesta terça-feira, 29.

Os jogadores vão dormir em Brasília (DF) nesta terça-feira. Na quarta-feira, 30, vão para o Rio de Janeiro (RJ) e depois embarcam para Salvador (BA). Na capital baiana, o Palmas vai pegar um ônibus e encarar mais 120 km de estrada até chegar em Alagoinhas. O preparador físico do clube, Rodrigo Dias, explica que o foi feito um planejamento para que os atletas façam atividades durante a viagem e reduzam um eventual prejuízo ao preparo físico.

“A gente tem um desgaste muito grande por conta da logística da viagem, mas isso não é desculpa, a gente já tem uma programação organizada junto aos hotéis para que quanto a gente chegue lá tenha algumas possibilidades de treinamento par que não fique tanto tempo parado, e a gente vai também provavelmente fazer o reconhecimento do gramado lá em Alagoinhas e com isso a ente consegue fazer um treinamento e equacionar essa situação”, contou.

O Palmas ainda não venceu na Série D 2020. Foram duas derrotas nos dois primeiros jogos e após muitos desfalques nas rodadas iniciais, o técnico Robson Tavares tem praticamente todo o elenco à disposição. Ficam de foram, um jogador que testou positivo para Covid-19 e o lateral direito Grilo, que segue no Departamento Médico. A previsão é que o Palmas chegue a Salvador por volta de 11 horas desta quarta-feira, e por volta das 17 horas, o time já deve fazer o reconhecimento do campo em Alagoinhas.

“Esse é o grande segredo da Série D – viagens longas, onde existe uma logística complexa para poder adequar a todas as demandas. A gente vai buscar trabalhar os atletas fazendo principalmente a recuperação e tentar colocar eles 100% para os jogos de quinta e de domingo”, explicou Rodrigo.

Calendário

Após a partida na quinta-feira, a delegação deve deixar a Bahia na sexta-feira, 2, volta a dormir em Brasília e a previsão é que o time esteja na Capital no sábado, 3, às 11 horas. No domingo, 4, o time tocantinense já tem mais um compromisso pela Série D, às 16 horas, contra o Bahia de Feira (BA), no estádio Nilton Santos.

A equipe que o Palmas colocou para disputar a Série D do Brasileiro é formada em sua maioria por jovens e a média de idade do time é de 18 anos. Garotos que na quarta-feira, 7, tem compromisso contra o Coritiba (PR), em partida válida pela Copa do Brasil Sub-20.