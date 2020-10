Esporte Palmas tem apagão, toma 3 gols em 13 minutos e está fora da Copa do Brasil Sub-20 Tricolor da Capital perdeu para o Coritiba por 3 a 0, no estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira, 7

O Palmas chegou a sua quinta derrota na temporada após a retomada do futebol. Após perder as quatro primeiras partidas no Campeonato Brasileiro da Série D, o Tricolor da Capital entrou em campo nesta quarta-feira, 7, no Nilton Santos, pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 e perdeu para o Coritiba (PR) por 3 a 0. Muitos atletas que entraram em campo na derrot...